Возможности применения биржевого механизма в торговле между Беларусью и Волгоградской областью России рассмотрены 16 февраля в ходе онлайн-конференции, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь и Центром поддержки экспорта Волгоградской области.

Помимо организаторов, в мероприятии приняли участие представители Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), Российского экспортного центра, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, комитета экономической политики и развития Волгоградской области, а также руководители 16 промышленных и торговых предприятий из Беларуси и Волгоградской области.

В рамках презентации белорусской биржевой площадки начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий обратил внимание на значительный рост интереса российского бизнеса к белорусскому биржевому рынку, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности, заметно снизившейся во время пандемии коронавируса.

«Примерно с конца прошлого года наметился устойчивый тренд на увеличение количества участников биржевых торгов из России. Одновременно растут и объемы заключаемых ими сделок. Даже по итогам января, который считается не самым активным месяцем, мы наблюдаем высокую положительную динамику. При этом важно, что идет как экспорт белорусских товаров в Россию, так и закупки российской продукции белорусскими предприятиями. Кроме того, в последнее время участились транзитные сделки между компаниями из России и третьих стран. То есть биржа используется как инструмент для страхования внешнеторговых рисков», – заявил Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Представитель БУТБ также сообщил, что укрепление сотрудничества с российскими регионами является одной из приоритетных задач биржи в текущем году и выразил готовность в индивидуальном порядке работать с каждой компанией из Волгоградской области, которая захочет выйти на биржевую площадку.

«Мы уже плотно взаимодействуем с приграничными регионами России. В первую очередь это Смоленская, Брянская и Псковская области. Местные компании регулярно выставляют заявки на торги по всем товарным секциям: металлопродукции, лесопродукции, сельхозпродукции, промышленным и потребительским товарам. Мы же со своей стороны помогаем им найти надежных партнеров в Беларуси и странах Европейского союза. О востребованности биржевого механизма можно судить по статистике. Только за прошедшую неделю у нас аккредитовались 8 российских компаний. Рассчитываем как минимум на аналогичный показатель и по Волгоградской области», – отметил Александр Башлий.