Делегация Министерства архитектуры и строительства Беларуси во главе с первым заместителем министра Игорем Костюковым в рамках визита в Воронежскую область провела ряд встреч и переговоров.

Как сообщает сайт Департамента экономического развития Воронежской области, в ходе встреч с участием представителей департаментов строительной политики, экономического развития, образования, науки и молодежной политики российского региона и обсуждались вопросы реализации пилотного проекта по строительству школы на 520 мест в пгт. Стрелица Семилукского муниципального района. Объект планируется завершить в августе 2021 г.

Кроме того, стороны надеются реализовать еще несколько совместных проектов, в частности, по строительству малоквартирного бюджетного жилья. Перспективным также представляется сотрудничество в сфере производства строительных материалов.

Белорусская сторона предложила вниманию Воронежской области свой опыт внедрения электроотопительных систем во вновь возводимых домах и проектировании домов частного сектора.

По информации Министерства архитектуры и строительства Беларуси, делегация посетила Семилукский район, где на месте ознакомилась с ходом строительства образовательного учреждения, а также встретилась с главой администрации Семилукского муниципального района Воронежской области Геннадием Швырковым.

Завершился визит переговорами представителей стройотрасли Беларуси с заместителем председателя правительства Воронежской области Сергеем Честикиным по вопросам сотрудничества в строительной сфере в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.