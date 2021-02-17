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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ДОМАХ
09:14 18.02.2021
Делегация Министерства архитектуры и строительства Беларуси во главе с первым заместителем министра Игорем Костюковым в рамках визита в Воронежскую область провела ряд встреч и переговоров.
Как сообщает сайт Департамента экономического развития Воронежской области, в ходе встреч с участием представителей департаментов строительной политики, экономического развития, образования, науки и молодежной политики российского региона и обсуждались вопросы реализации пилотного проекта по строительству школы на 520 мест в пгт. Стрелица Семилукского муниципального района. Объект планируется завершить в августе 2021 г.
Кроме того, стороны надеются реализовать еще несколько совместных проектов, в частности, по строительству малоквартирного бюджетного жилья. Перспективным также представляется сотрудничество в сфере производства строительных материалов.
Белорусская сторона предложила вниманию Воронежской области свой опыт внедрения электроотопительных систем во вновь возводимых домах и проектировании домов частного сектора.
По информации Министерства архитектуры и строительства Беларуси, делегация посетила Семилукский район, где на месте ознакомилась с ходом строительства образовательного учреждения, а также встретилась с главой администрации Семилукского муниципального района Воронежской области Геннадием Швырковым.
Завершился визит переговорами представителей стройотрасли Беларуси с заместителем председателя правительства Воронежской области Сергеем Честикиным по вопросам сотрудничества в строительной сфере в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
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