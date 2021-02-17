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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЯД БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ В РЕГИОНЕ ОАЭ


14:56 17.02.2021

Очередное бизнес-мероприятие по поддержке белорусского экспорта в ОАЭ состоялось 17 февраля при организации Национального центра маркетинга МИД Беларуси. Вебинар «Ведение бизнеса в ОАЭ: возможности в Дубае для белорусских компаний» прошел по инициативе агентства «Дубай экспортс» (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, целью мероприятия стало информирование белорусских производителей об организации, регистрации и ведении бизнеса на территории ОАЭ, а также о возможности использования транспортно-логистической и иной поддержки партнеров агентства «Дубай экспортс» для реэкспорта белорусской продукции в страны регионов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо приветствовал деловые круги Дубая и белорусские предприятия и выразил благодарность посольству Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и агентству Dubai Exports за организацию хорошей возможности узнать больше о перспективах и реэкспортном потенциале эмирата Дубай.

Он напомнил, что в октябре этого года в Дубае стартует важнейшее международное событие выставочного бизнеса World Expo 2020. Национальный центр маркетинга является официальным оператором Белорусского павильона и оказывает поддержку не только в организации эффективного участия белорусских предприятий в ЭКСПО-2020, но и в продвижении экспорта отечественной продукции на рынки ОАЭ и стран Персидского залива.

«С этой целью мы проводим обучающие вебинары, оказываем помощь производственным предприятиям в подготовке коммерческих предложений, поиске партнеров, установлении новых деловых контактов в Дубае. Несколько мероприятий, которые уже были проведены на тему выхода на рынок ОАЭ, собрали значительную аудиторию белорусских компаний, что свидетельствует о растущем интересе к региону. По статистике товарооборот между нашими странами в 2020 году составил 110 млн. долл. США. Я считаю, что у двусторонней торговли гораздо больший потенциал. И я надеюсь, что наш сегодняшний вебинар способствует его реализации», — отметил Валерий Садохо.

В мероприятии приняли участие такие белорусские компании как BTS Group, ООО «Белита», ООО «Белль Бимбо плюс», кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гродно Азот», ОАО «МАЗ», СЗАО «Серволюкс» и другие предприятия.
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