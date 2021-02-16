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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВ


12:35 17.02.2021

Специалисты Минздрава Беларуси провели ряд совещаний с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей и юридическими лицами, занимающимися оптовой реализацией лекарственных средств на территории нашей страны по вопросам контроля качества лекарств до поступления их в реализацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на переговорах в первую очередь был обсужден вопрос по упрощению проведения испытаний иммунологических, биотехнологических лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека в условиях COVID-19. Речь идет о дорогостоящих лексредствах, которые применяются для оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов или конкретным пациентам, также об орфанных лекарственных препаратах.

Было принято решение - проводить контроль качества перечисленных лекарств согласно подпункту 9.4 пункта 9 Инструкции, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения №20 от 1 марта 2010 г.

Исключение составят – впервые зарегистрированные и впервые ввозимые в страну партии лекарств зарубежного производства.

Также на совещании был обсужден вопрос о торговле в аптеках продукцией, не относящейся к товарам аптечного ассортимента: воды питьевые, соки, фиточаи, бытовые перчатки, респираторы, соски, респираторы, ирригаторы, массажеры, футляры для очков, молокоотсосы. Было принято решение, что при осуществлении розничной торговли такой продукцией, субъекты обязаны соблюдать требования общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных декретом № 7 от 23 ноября 2017 г.

Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую и (или) медицинскую деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарственных средств, по итогам совещания, установлен переходный период до 1 января 2022 года в отношении средств измерений, используемых для регистрации температуры и относительной влажности окружающей среды.
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