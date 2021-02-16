Национальный центр маркетинга МИД Беларуси 16 февраля принял участие сразу в двух бизнес-встречах в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, состоялось обсуждение развития торгово-экономических отношений предприятий Волгоградской, а также Свердловской областей Российской Федерации и Беларуси.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо проинформировал участников о возможностях по оказанию содействия зарубежным компаниям в выходе на белорусский рынок. Национальный центр маркетинга проводит широкий спектр маркетинговых исследований как для белорусских, так и для зарубежных компаний, а также организует визиты российских деловых делегаций в Беларусь, реверсные бизнес-миссии, проводит поиск потенциальных партнеров, организует B2B переговоры. Предприятие является оператором портала Export.by — электронной витрины белорусских товаров, услуг и технологий, с помощью которого можно легко и бесплатно найти партнера в Беларуси, потому что информация здесь доступна в любой точке мира 24 часа в сутки.

«Россия является важнейшим стратегическим торгово-экономическим партнером нашей страны. Товарооборот между нашими странами за 2020 год составил 28,5 млрд долларов США, в котором есть также вклад Волгоградской и Свердловской областей. У нас есть большой задел в промышленной кооперации и торговле. Но эти показатели могут быть улучшены, если мы будем использовать все механизмы для выхода на рынки друг друга», - отметил Валерий Садохо.

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев подчеркнул, что благодаря маркетинговым исследованиям, которые на постоянной основе проводит Национальный центр маркетинга для российских компаний, уже достигнуты значительные результаты в поиске деловых партнеров на белорусском рынке. Так, к примеру, Белгородский гидромеханический завод заключил взаимовыгодные контракты с тремя ведущими предприятиями Республики Беларусь и продолжает активную работу в данном направлении.

Начальник отдела по работе с клиентами управления обеспечения закупок Национального центра маркетинга Оксана Гончарик рассказала участникам мероприятия о возможностях участия российских поставщиков в процедурах закупок в Республике Беларусь. Спикер ознакомила участников с системой управления государственными закупками www.gias.by, информационной системой «Тендеры», функционирующей на сайте www.icetrade.by, электронной торговой площадкой www.goszakupki.by, операторами которых является Национальный центр маркетинга.