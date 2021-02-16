Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таня Радочай обсудили взаимодействие по страновой программе фонда на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 16 февраля встрече также рассматривался план действий по ней.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие Беларуси с ЮНИСЕФ в преодолении коронавирусной пандемии

Страновая программа была одобрена Исполнительным советом ЮНИСЕФ в сентябре 2020 года в Нью-Йорке. Основные ее задачи - защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для них, в том числе в киберпространстве, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних. Общий бюджет страновой программы составляет почти $15 млн.