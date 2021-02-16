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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЮНИСЕФ ОБСУЖДАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ НА 2021-2025 ГОДЫ
10:21 17.02.2021
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таня Радочай обсудили взаимодействие по страновой программе фонда на 2021-2025 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 16 февраля встрече также рассматривался план действий по ней.
Кроме того, стороны обсудили взаимодействие Беларуси с ЮНИСЕФ в преодолении коронавирусной пандемии
Страновая программа была одобрена Исполнительным советом ЮНИСЕФ в сентябре 2020 года в Нью-Йорке. Основные ее задачи - защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для них, в том числе в киберпространстве, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних. Общий бюджет страновой программы составляет почти $15 млн.
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