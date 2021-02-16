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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕВАЛКЕ БЕЛОРУССКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ
09:07 17.02.2021
Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно подписанному 16 февраля указу, Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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