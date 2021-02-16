ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕВАЛКЕ БЕЛОРУССКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ


19:32 16.02.2021

Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно подписанному 16 февраля указу, Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2021
валюта курс
EUR 3.1319
USD 2.5805
RUB 3.5200
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1310 -0.0009
USD 2.5799 -0.0006
RUB 3.5205 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1350 3.1400
USD 2.5810 2.5850
RUB 3.5150 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте