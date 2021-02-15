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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУЖДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
15:23 16.02.2021
Посол Беларуси в Республике Казахстан Павел Утюпин обсудил с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым вопросы реализации договоренностей, достигнутых главами правительств Беларуси и Казахстана 5 февраля в городе Алматы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встречи стороны рассмотрели ход подготовки визита в Беларусь казахстанской делегации во главе с Сапарханом Омаровым, в рамках которого планируется обсуждение отдельных направлений взаимодействия двух стран, включая обмен опытом в сфере растениеводства, мясного и молочного животноводства.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в ближайшее время второго заседания совместной казахстанско-белорусской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.
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