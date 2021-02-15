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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТПП МИНСКА И САМАРЫ АКТУАЛИЗИРУЮТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:07 16.02.2021
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) и Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области» актуализируют соглашение о сотрудничестве. Такая договоренность достигнута в ходе встречи при участии руководителя отделения посольства в Уфе Артура Карповича.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, во время переговоров рассмотрены перспективы белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества, намечены пути дальнейшего межпалатовского взаимодействия, а также определены сферы взаимных интересов для бизнеса двух регионов, в том числе возможности использования механизмов электронной торговли ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
На встрече прозвучала информация о планируемом в апреле 2021 года визите в Самарскую область посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко.
По итогам работы за 2020 год товарооборот между Беларусью и Самарской областью составил 671,8 млн долларов США, или 170% к уровню 2019 года.
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