Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставит РУП «Минскэнерго» кредит в размере €101,2 млн на покупку турбин Siemens в рамках проекта по строительству пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5. Соответствующий кредитный договор стороны подписали 15 февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума ведущих немецких банков, KFW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит обеспечен страховкой шведского экспортно-кредитного агентства (EKN).

Строительство пиково-резервного энергоисточника установленной мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5 осуществляется РУП «Минскэнерго» в соответствии с комплексом мероприятий, необходимых для обеспечения баланса энергосистемы в периоды максимального и минимального потребления электроэнергии, создания резерва мощности, позволяющего не допустить перерывов в электроснабжении потребителей и повышения надежности и безопасности работы энергосистемы.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.