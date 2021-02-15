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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ НАМЕРЕНА СОДЕЙСТВОВАТЬ ЭКСПОРТУ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БРЯНСКУЮ ОБЛАСТЬ
09:38 16.02.2021
Возможности использования торговых площадок Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в качестве одного из основных каналов экспорта продукции белорусского агропромышленного комплекса в Брянскую область Российской Федерации представлены в ходе онлайн-форума «Содружество-2021», посвященного развитию регионального российско-белорусского взаимодействия в сфере АПК.
Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Брянской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в программу форума вошел весь комплекс вопросов, касающихся сотрудничества Беларуси и Брянской области в области сельского хозяйства, включая торговлю, научно-техническую кооперацию и инвестиционное взаимодействие. При этом отдельное внимание в рамках торгово-экономического блока уделено перспективам применения биржевого механизма при реализации белорусской сельхозпродукции в Брянскую область.
Начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктор Дерешов обратил внимание на рост интереса российских компаний к закупкам белорусской молочной продукции, в том числе сухого молока, сыров, сливочного масла. Все сделки совершаются непосредственно с производителями, и это позволяет обеспечивать конкурентоспособные цены и надлежащее качество товара:
«На биржевой площадке аккредитованы все молокоперерабатывающие предприятия страны, и российские участники торгов этим активно пользуются. Пока основной объем продаж приходится на Московскую и Смоленскую области, но, судя по статистике сделок, в биржевую торговлю постепенно вовлекаются и представители бизнеса из других регионов России, в том числе из Брянской области. Считаю это хорошим стимулом для дальнейшего развития сотрудничества на региональном уровне», - сказал он.
В свою очередь глава торгового представительства Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев подчеркнул значительный потенциал для увеличения объемов биржевой торговли между Беларусь и Брянской областью и выразил готовность оказать содействие любой брянской компании, заинтересованной в выходе на белорусский рынок через БУТБ.
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