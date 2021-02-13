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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПАНИИ БЕЛАРУСИ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ОАЭ
16:19 15.02.2021
Посольство Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах совместно с экспортным агентством «Дубай Экспортс» и Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен проводит 17 февраля 2021 г. вебинар «Ведение бизнеса в ОАЭ: возможности в Дубае для белорусских компаний». Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», цель вебинара – информирование белорусских производителей (экспортеров) об организации (требования к сертификации и т. д.), ведении (варианты деловых партнерств) и регистрации бизнеса на территории ОАЭ (в первую очередь в Дубае), а также использовании транспортно-логистических и других возможностей партнеров агентства «Дубай Экспортс» для реэкспорта белорусской продукции в страны регионов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.
С эмиратской стороны в вебинаре подтверждено участие представителей департамента по экспортным услугам и инвестиционного отдела агентства «Дубай Экспортс», ряда расположенных в Дубае свободных зон, Эмиратской администрации по стандартизации и метрологии и логистической компании.
Вебинар пройдет на площадке Zoom. Начало вебинара – 10.00, подключение участников начнется в 09.40 (ссылка на подключение будет направлена зарегистрированным участникам накануне мероприятия). Также одновременно будет вестись прямая трансляция на Youtube.
Вебинар будет вестись на английском языке (участие в нем бесплатное).
В случае заинтересованности принять участие необходимо не позднее 16 февраля 2021 г. (до 13.00) пройти регистрацию.
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