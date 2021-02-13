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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА


13:15 15.02.2021

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Торговое представительство Российской Федерации в Беларуси намерены совместно содействовать увеличению товарооборота Беларуси с регионами России. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита главы представительства Юрия Золотарева в центральный офис БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, планируется задействовать деловые контакты Представительства РФ с целью информирования российского бизнеса о возможностях БУТБ как эффективной платформы для осуществления торгово-закупочной деятельности. Помимо этого, стороны объединят усилия по организации и проведению мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования.

«Торгпредство на постоянной основе проводит различные по формату мероприятия в режиме видеоконференций с участием представителей российских деловых кругов. При этом ключевыми соорганизаторами таких онлайн-встреч являются региональные Центры поддержки экспорта. В качестве одного из направлений сотрудничества мы предлагаем включить в программы этих мероприятий презентацию возможностей БУТБ. Уверен, что российским бизнесменам будет полезно узнать о таком перспективном инструменте для работы с белорусскими партнерами. Кроме того, мы готовы добавить отдельный информационный блок, посвященный биржевой торговле, в подготовленный Торговым представительством «Путеводитель для бизнеса по Республике Беларусь», которым руководствуются многие российские компании, заинтересованные в работе на белорусском направлении», – заявил Юрий Золотарев.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с Торговым представительством РФ по всем обозначенным направлениям, отметив значительный потенциал для дальнейшего наращивания объемов белорусско-российской биржевой торговли.

«Мы хотим, чтобы биржа стала первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса. Более того, регистрация на нашей площадке, автоматически открывает доступ к 25 тысячам компаний из 64 стран, чем, кстати, активно пользуются зарубежные участники торгов. Недавний пример – компания из Калининградской области, реализовавшая через нашу торговую платформу рапсовое масло на сумму свыше 1 миллиона евро. Покупателем выступило литовское предприятие. Причем такие транзитные сделки сегодня уже далеко не редкость», – подчеркнул Александр Осмоловский.
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