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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» НАЧАЛА ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ «МИНСК»
10:45 15.02.2021
Авиакомпания «Россия» 14 февраля 2021 года выполнила первый регулярный рейс из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Национальный аэропорт «Минск».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном аэропорту «Минск», полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям из базового для авиакомпании аэропорта Пулково.
Согласно расписанию, вылет рейса SU6459 из аэропорта Пулково будет осуществляться в 10:00, прилет в Национальный аэропорт Минск — в 11:55. Обратный рейс SU6460 вылетает из Минска в 12:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 14:35.
Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
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