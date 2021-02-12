Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко обсудили на состоявшейся 12 февраля в Санкт-Петербурге встрече вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную перспективу. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«На встрече было отмечено, что «Газпром», как и всегда, надежно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объемах в период пикового зимнего спроса», - говорится в сообщении.

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.