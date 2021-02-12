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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДВЕ КОМАНДЫ БГУ ВЫСТУПЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ИМЕНИ Ф. ДЖЕССОПА


12:58 12.02.2021

Две команды БГУ выступят на Международном юридическом конкурсе имени Ф. Джессопа (США).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря высоким итоговым результатам участия сборных факультетов международных отношений (ФМО) и юридического в национальном раунде конкурса, который завершился 7 февраля в Минске.

На счету команды ФМО в составе четверокурсников Влады Ващилко, Кристины Усачик, Анастасии Вербанович и Станислава Лашкевича победа в номинациях «Лучшая письменная работа» и «Лучший спикер». К слову, им признан Станислав Лашкевич. Тренерами команды выступили магистрантка ФМО Екатерина Логвинович и выпускница факультета Татьяна Зинякова.

Сборную юридического факультета представили студенты четвертого курса Даниил Базыльчик, Никита Ивановский и Андрей Шевандо. Согласно набранным баллам они разместились на второй позиции конкурса. Тренером команды является старший преподаватель кафедры государственного управления Ксения Лапутько.

Во время национального тура будущие юристы-международники выступали в качестве истца и ответчика своих клиентов (государств) на Международном Суде ООН. Темами споров нынешнего года стали глобальная пандемия и меры государств для ее распространения, вопросы юрисдикции Международного Суда, ответственность стран за подозрительный взрыв воздушного судна. Все задания выполнялись на английском языке.

Также в этом году в отборочном туре выступили сборные Полоцкого государственного университета и Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Так как финал международного конкурса в этом году пройдет в онлайн-формате, к нему допустили всех участников национальных туров. Запланирована финальная встреча на апрель текущего года.

Конкурс по международному праву им. Ф. Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) основан в 1960 году. Это самое престижное в мире соревнование по международному публичному праву, своего рода «олимпийские игры» будущих юристов. Его организатором выступает Международная ассоциация студентов-юристов. В Беларуси конкурс проводится Ассоциацией международного права и арбитража (BILA).

Ежегодно в состязании участвуют около 2 000 студентов из более 550 университетов. Команды БГУ традиционно занимают высокие позиции в финальных соревнованиях. Так, в 2016 году студенты БГУ завоевали «серебро» соревнований в номинации «Лучшая письменная работа», в 2017 году заняли первое место в номинации «Показательные выступления», а в 2019 году вошли в Топ-100 лучших выступающих.
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