МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НОВАЯ ТЕХНИКА ХОЛДИНГА «ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ТАТАГРОЭКСПО»

11:44 12.02.2021 Официальный дилер холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в Татарстане компания «Татагролизинг» представила новую технику на специализированной агротехнологической выставке «ТатАгроЭкспо», которая работает с 10 февраля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на выставке демонстрируются новый зерноуборочный комбайн GS12 PRO и универсальное энергосредство УЭС-2-280А с косилкой-плющилкой ротационной TRAVERS 900M (КПР-9). В новом комбайне GS12 PRO устанавливается кабина, оснащенная креслом на пневматической подвеске, новыми рулевой колонкой и рулевым колесом, моноблочным пультом управления комбайном, современным джойстиком, цветным экраном бортового компьютера, электрогидравлическим помощником включения передач, аудиосистемой. Кроме усовершенствованной кабины, в комплектацию GS12 PRO включены: многофункциональный разъем подключения адаптеров, светодиодные лампы освещения, модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой, канистра для мытья рук емкостью 10 л. Представленную холдингом «ГОМСЕЛЬМАШ» на «ТатАгроЭкспо» агротехнику лично оценил президент Татарстана Рустам Минниханов. «ТатАгроЭкспо» традиционно проходит на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В двух выставочных павильонах свою продукцию представляют свыше 200 компаний из 30 регионов и 50 городов России и представительств ведущих зарубежных компаний. Экспозиция и деловая программа выставки продлятся по 12 февраля.