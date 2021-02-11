Авиакомпании из ОАЭ и Ирака получили разрешение на полеты в Беларусь. Об этом сообщает Департамент по авиации.

«В Департаменте по авиации в феврале 2021 года прошли аккредитацию авиакомпании flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов для выполнения регулярных полетов по маршруту Дубай-Минск-Дубай и иракская авиакомпания Fly Baghdad Airline для выполнения регулярных полетов по маршруту Багдад-Минск-Багдад», - говорится в сообщении.

Авиакомпания flydubai планирует начало регулярных полетов с 19 февраля 2021 года.