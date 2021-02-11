|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВИАКОМПАНИИ ИЗ ОАЭ И ИРАКА ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ
09:24 12.02.2021
Авиакомпании из ОАЭ и Ирака получили разрешение на полеты в Беларусь. Об этом сообщает Департамент по авиации.
«В Департаменте по авиации в феврале 2021 года прошли аккредитацию авиакомпании flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов для выполнения регулярных полетов по маршруту Дубай-Минск-Дубай и иракская авиакомпания Fly Baghdad Airline для выполнения регулярных полетов по маршруту Багдад-Минск-Багдад», - говорится в сообщении.
Авиакомпания flydubai планирует начало регулярных полетов с 19 февраля 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2021
Курсы в банках
на 12.02.2021
Конвертация в банках
на 12.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте