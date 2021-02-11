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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В КОНЦЕРНЕ «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПРЕДЛОЖИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ШИН В АРМЕНИЮ


16:45 11.02.2021

Перспективы активизации сотрудничества и роста поставок продукции белорусской нефтехимии в Армению обсуждались сегодня на встрече председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с делегацией деловых кругов этой страны.

Андрей Рыбаков подчеркнул, что Армения на протяжении многих лет остается надежным торговым партнером Республики Беларусь. Одним из актуальных направлений дальнейшего сотрудничества может стать увеличение поставок продукции «Белшины» на рынок Армении.

Генеральный директор ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворг Оганнисян подтвердил, что широкий ассортиментный ряд и высокое качество белорусских шин позволяют им успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Для решения поставленных задач будут объединены усилия технической и коммерческой служб ОАО «Белшина», специалистов ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, стороны договорились продолжить работу по наращиванию поставок шин и иной нефтехимической продукции в Армению.

Следующим шагом, при условии стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, станет рабочая поездка белорусских шинников в Ереван для изучения особенностей рынка и интересам армянских потребителей.
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