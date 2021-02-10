Указом № 44 от 9 февраля 2021 г. одобрен проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, на проведение переговоров и по проекту соглашения уполномочено правительство и Национальный банк Беларуси. Им разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Правительству и Нацбанку также дано право на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Указ вступает в силу со дня его подписания.