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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКАЗОМ ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ СВЕДЕНИЯМИ В РАМКАХ ЕАЭС
15:37 11.02.2021
Указом № 44 от 9 февраля 2021 г. одобрен проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, на проведение переговоров и по проекту соглашения уполномочено правительство и Национальный банк Беларуси. Им разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
Правительству и Нацбанку также дано право на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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