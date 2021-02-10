Беларусь и Чеченская Республика планируют подписать план мероприятий по сотрудничеству до 2023 года. Такая информация прозвучала во время состоявшихся 10 февраля 2021 года онлайн переговоров между заместителем председателя Госкомвоенпрома Вячеславом Россолаем и министром промышленности и энергетики Чечни Рустамом Шаптукаевым.

Вячеслав Россолай в ходе переговоров отметил, что, начиная с 2015 года, товарооборот между Беларусью и Чеченской Республикой увеличился почти в 3 раза, что свидетельствует о наличии реального интереса к сотрудничеству у деловых кругов сторон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, белорусская сторона в интересах конкретизации направлений торгово-экономического сотрудничества, определения участников взаимодействия, сроков реализации этапов и отдельных мероприятий сотрудничества предложила перед очередным заседанием рабочей группы совместными усилиями разработать и согласовать план мероприятий по сотрудничеству до 2023 года и уже до конца текущего года подписать его.

Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Рустам Шаптукаев отметил, что одним из ключевых направлений реализации предлагаемого плана, являющегося своеобразной «дорожной картой» развития взаимовыгодного сотрудничества могло бы стать присутствие белорусских резидентов в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Грозный», созданной в Чечне в 2019 году решением правительства Российской Федерации.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении производственно-кооперационных связей и выработке эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений Беларуси и Чеченской Республики.

Кроме того, стороны подтвердили готовность проведения в 2021 году заседания рабочей группы.