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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРОВЕЛА КОНСУЛЬТАЦИИ С ЭКСПЕРТАМИ IRENA ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРА ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ


13:34 11.02.2021

Департамент по энергоэффективности провел 9-10 февраля 2021 г. совместно с Международным агентством по возобновляемой энергии (IRENA) онлайн консультации с республиканскими органами госуправления, общественными организациями по подготовке обзора IRENA «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, подготовка обзора осуществляется с целью определения дальнейших перспектив развития возобновляемой энергетики в Беларуси, привлечения кредитных и грантовых средств международных финансовых организаций для реализации проектов в сфере энергосбережения и возобновляемой энергетики, и выполнения цели устойчивого развития № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к чистой и недорогой энергии».

В ходе обсуждения участниками консультаций высказаны предложения по совершенствованию законодательства в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенствованию инфраструктуры ВИЭ и финансовых механизмов привлечения инвестиций в развитие ВИЭ, в том числе:

замене системы квотирования строительства ВИЭ на систему аукционов с конкурентной ценой и прозрачным механизмом;

исключению из системы квотирования строительства установок с использованием энергии биогаза, биомассы и воды;

установлению тарифов, стимулирующих окупаемые инвестиции для строительства биогазовых комплексов, одновременно решающих проблему охраны окружающей среды;

включению в энергетический баланс энергии из ВИЭ частных домохозяйств,

разработке стратегии развития использования ВИЭ для собственных нужд организаций и домохозяйств (производящих энергию потребителей/ prosumers);

созданию финансовых инструментов поддержки проектов ВИЭ для частных домохозяйств;

модернизации инфраструктуры теплоснабжения посредством привлечения инвестиций с использованием энергосервисных договоров и механизмов государственно-частного партнерства (концессии);

организации раздельного сбора органических отходов;

максимальному использование низкотемпературных тепловых потоков (уходящего сбрасываемого тепла) на ТЭЦ и промышленных предприятиях республики на базе тепловых насосов.

Кроме того, были обозначены следующие барьеры развития ВИЭ: слабая интегрированность в глобальные цепочки инновационной деятельности и производства оборудования по использованию ВИЭ; ограниченные возможности энергосистемы по резервированию и по участию объектов ВИЭ в регулировании суточного графика покрытия нагрузки; отсутствие экономически эффективных технологий накопления энергии; недостаточные компетенции национальных компаний в ряде сегментов рынка ВИЭ (транспортировка и монтаж ВЭУ большой мощности, проектирование решений BIPV, проектирование биогазовых комплексов, производство оборудования ВИЭ).

Требуют детальной проработки технические аспекты регулирования спроса с использованием сетей зарядных станций электротранспорта, демонстрации и отслеживания выхода на экономическую эффективность инновационные технологии выращивания и использования биомассы.

Обзор будет завершен и опубликован в 2021 году.
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