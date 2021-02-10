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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АРМЯНО-БЕЛОРУССКИЙ ТД «АР-БЕ» ГОТОВ РАСШИРИТЬ ЗАКУПКУ МОДЕЛЬНОГО РЯДА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
12:05 11.02.2021
Делегация Армении во главе с генеральным директором ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворгом Оганнисяном посетила ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе проведенных руководством предприятия переговоров стороны подвели итоги сотрудничества за 2020 год, по результатам которого была отмечена положительная динамика роста экспортных поставок в адрес армянского партнера в более чем 2,5 раза по отношению к 2019 г. Определены направления работы в 2021 г. по укреплению сотрудничества и увеличению будущих поставок сельхозтехники в Армению.
Генеральный директор торгового дома «Ар-Бе» выразил готовность расширить закупку модельного ряда сельхозтехники холдинга «Бобруйскагромаш» для ознакомления армянских потребителей с производимыми новинками.
Наиболее востребованная техника на рынке Армении - кормоуборочная техника, машины для приготовления и раздачи кормов и почвообрабатывающее оборудование.
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