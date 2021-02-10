МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В ЛИТОВСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЗАМЕДЛЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ

09:49 11.02.2021 В литовских пунктах пропуска замедлены процедуры оформления. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси. Согласно информации, в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный - Каменный Лог) с утра 11 февраля в связи с малочисленностью смен литовских контрольных служб замедлены процедуры оформления. В соседнем пункте пропуска Лаворишкес (сопредельный - Котловка) также с утра наблюдаются проблемы с работой баз таможенного оформления литовских контрольных служб. В Госпогранкомитете рекомендуют грузоперевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления в штатном режиме будет сообщено дополнительно.