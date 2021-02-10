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В ЛИТОВСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЗАМЕДЛЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ


09:49 11.02.2021

В литовских пунктах пропуска замедлены процедуры оформления. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно информации, в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный - Каменный Лог) с утра 11 февраля в связи с малочисленностью смен литовских контрольных служб замедлены процедуры оформления.

В соседнем пункте пропуска Лаворишкес (сопредельный - Котловка) также с утра наблюдаются проблемы с работой баз таможенного оформления литовских контрольных служб.

В Госпогранкомитете рекомендуют грузоперевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

О возобновлении оформления в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
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