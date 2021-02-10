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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БКК ДОГОВОРИЛАСЬ С КИТАЕМ О ПОСТАВКАХ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ ПО $247 ЗА ТОННУ


09:08 11.02.2021

Белорусская калийная компания (БКК) договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну.

«10 февраля 2021 г. Белорусская калийная компания достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов США за тонну», - говорится в сообщении БКК.

Цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года.

При этом объем поставок не указывается.

Ранее, 29 января, БКК заключила контракт на поставку 800 тыс. тонн калия в Индию по такой же цене – $247 за тонну.
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