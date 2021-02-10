Белорусская сторона предоставила доступ на все объекты БелАЭС, интересующие экспертов Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Об этом сообщает Telegram-канал «Минэнерго Официальный».

Как рассказал журналистам руководитель экспертной группы, генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана, эксперты выполнили все поставленные задачи в рамках визита на площадку БелАЭС.

Они работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

"Все запрошенные нами документы были предоставлены, мы получили ответы на вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все участки и объекты БелАЭС, которые были нам нужны, предоставлен", - рассказал руководитель экспертной группы.

Он пояснил, что после завершения визита на БелАЭС эксперты приступят к работе над проектом предварительного отчета.

"Этот документ мы подадим европейскому регулятору, в партнерстве с которым реализуется проект, и после доведем отчет до белорусской стороны, - уточнил он. - Проект предварительного отчета в рабочем порядке, мы полагаем, будет готов в марте".

Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. При этом оценивалось наличие «запасов безопасности» над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено, утверждает Минэнерго.

По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019-го по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.