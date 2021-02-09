ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» расширяет присутствие на индийском рынке вооружений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, белорусское предприятие представило свою продукцию на 13-й международной авиационно-космической выставке Aero India-2021, которая прошла с 3 по 5 февраля 2021 года в Бангалоре, на базе ВВС Индии Йелаханка.

Ранее, 2 года назад, Барановичский авиационный ремонтный завод уже участвовал в аналогичной оружейном выставочном форуме на индийской земле.

Aero India-2021 впервые в мире прошла в гибридном формате. Выставку можно было наблюдать в онлайн-формате, посетив все павильоны, а также следить за демонстрационными полетами. В виртуальных мероприятиях были задействованы 338 участника. Данный альтернативный формат позволил организаторам обеспечить экспонентам больший охват представителей их целевой аудитории.

Посетители выставки смогли детально ознакомится с информацией о деятельности и возможностях ОАО «558 АРЗ» в области ремонта, модернизации и сервисного обслуживания авиационной техники, новых образцах продукции, получить информацию о дополнительных услугах и ответы на интересующие вопросы.

Состоялась встреча представителей белорусского предприятия с министром индустриального развития – главой кластера оборонной промышленности штата Уттар Прадеш - господином Сатиш Маханом. В ходе встречи была проведена презентация возможностей ОАО «558 АРЗ» по выполнению капитального ремонта, модернизации авиационной техники, производства и поставки авиационных компонентов. Стороны пришли к соглашению о возможности выполнения технического обслуживания авиационной техники ВВС Индии, базирующейся в штате Уттар Прадеш.

Также были проведены переговоры с руководством MRF Limited, Tata Advanced Systems Limited, Bharat Electronics Limited и рядом других компаний. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обслуживания, капитального ремонта и модернизации авиационной техники, производства и поставки запасных частей, авиационных компонентов и комплекса самолетов-амфибий Gavia.