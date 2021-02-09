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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ЗАКЛЮЧИЛ С ЕГИПЕТСКОЙ КОМПАНИЕЙ ДОГОВОР НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
11:50 10.02.2021
Стеклозавод «Неман» в 2021 году заключил с компанией Essam Abdyl Ghany Factory (Египет) договор на поставки своей продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, специально для этой страны разработан новый ассортимент толстостенных рюмок, бокалов и фужеров.
Первая партия продукции поступит в Египет уже в феврале 2021 года.
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