Беларусь нацелена на дальнейшее развитие отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии.

Роман Головченко подчеркнул, что между двумя странами сложились хорошие, дружественные отношения.

"мы обсуждали с премьер-министром Узбекистана активизацию двустороннего сотрудничества, и он отметил положительный резонанс, который имела в вашей стране ваша недавняя встреча с президентом Беларуси. считаю, что вы можете гордиться итогами своей работы в качестве посла. Хотелось бы сегодня обсудить, что еще мы можем сделать в ближайшее время, чтобы вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены 21 января 1993 года. В настоящее время договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 70 соглашений.

Товарооборот между странами в 2020 году составил $280,1 млн (рост к уровню 2019 года на 17,1%), в том числе экспорт - $237,5 млн (рост на 26%). Основными позициями белорусского экспорта в прошлом году стали грузовые автомобили, трактора и седельные тягачи, мясо и мясопродукты, сахар, молочные продукты, лекарственные средства, вакцины, сыворотки из крови. В основе импорта товаров из Узбекистана были хлопчатобумажная пряжа, постельное белье, металлопрокат из меди, свежие овощи, сушеные и свежие фрукты. Реализуется ряд совместных проектов в сфере фармацевтики.