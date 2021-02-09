Возможности увеличения взаимного товарооборота Беларуси и Удмуртии за счет более активного использования торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) рассмотрены 8 февраля в рамках онлайн-конференции, организованной БУТБ и Центром поддержки экспорта Удмуртской Республики.

В мероприятии приняли участие представители правительства Удмуртии, посольства Беларуси в России и Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе конференции обсуждены основные результаты торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Удмуртии в 2020 г. и приоритетные направления на текущий год. При этом особое внимание уделено взаимодействию в области биржевой торговли, которая, по мнению участников конференции, может стать одним из ключевых драйверов роста двустороннего товарооборота.

«За прошедший год товарооборот Республики Беларусь и Удмуртской Республики составил 184,5 миллиона долларов, или 112,5% к уровню 2019 года. Вместе с тем полагаю, что в наших силах значительно улучшить этот показатель, в том числе за счет реализации потенциала биржевой торговли, которая способна стать эффективным инструментом для наращивания объемов и расширения номенклатуры товаров, востребованных на рынках Беларуси и Удмуртии», – заявил руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Артур Карпович.

Активнее использовать возможности БУТБ призвал и торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев.

«За годы работы биржа зарекомендовала себя как действенный механизм организации трансграничной торговли, который ежедневно применяют тысячи белорусских и российских предприятий. То, что каждая десятая аккредитованная на БУТБ компания из России, наглядно свидетельствует о степени вовлеченности российского бизнеса. К сожалению, пока удмуртский бизнес недостаточно широко представлен на биржевой площадке, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести этот регион в лидеры по биржевому товарообороту. Все условия для этого есть», – подчеркнул российский дипломат.

Заинтересованность в развитии сотрудничества с БУТБ подтвердил заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич. При этом он выразил готовность оказать содействие в информировании деловых кругов Удмуртии о преимуществах биржевого механизма.

«За последние 2 года Удмуртия стала одним из самых экспортоориентированных регионов России и сегодня занимаем первое место по темпам роста неэнергетического экспорта. Если говорить о сотрудничестве с Республикой Беларусь, то, несмотря на общее снижение деловой активности, по результатам 2020 года мы все равно вышли в плюс как по экспорту товаров на рынок Беларуси, так и по импорту белорусской продукции. Конечно, в текущем году хотелось бы достичь еще более высоких показателей, и надеемся, что Белорусская универсальная товарная биржа нам в этом поможет. Поэтому сейчас важно рассказать удмуртским предпринимателям об этом инструменте и его преимуществах, а они уже сами решат, как и в каком объеме его применять», – отметил Михаил Хомич.