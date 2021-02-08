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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В БУДАПЕШТЕ


12:16 09.02.2021

Белорусские компании приглашаются принять участие в международной промышленной выставке Mach-Tech-Industry Days-2021, которая пройдет с 10 по 13 мая 2021 года в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», ключевыми разделами выставки будут машиностроение, автоматизация, металлургия, станкостроение, литейное производство.

Выставочное предприятие «Белинтерэкспо» в рамках выставки организует экспозицию Made in Belarus и приглашает белорусские компании воспользоваться возможностью представить на венгерском рынке свою продукцию, а также установить новые контакты с представителями деловых кругов из стран Центральной Европы и других регионов.

В 2019 году в выставке приняли участие 562 компании из 20 стран, а количество посетителей составило 19 тысяч человек из 40 стран.

Участникам экспозиции предлагается комплексная поддержка от организаторов: художественное оформление стендов, многоуровневая рекламно-информационная кампания, приглашение деловых кругов к посещению экспозиции, бронирование авиабилетов, трансфер, проживание, визовая поддержка, ПЦР-тесты и т.д.

По информации посольства Беларуси в Венгрии, въезд в страну будет разрешен в составе организованной деловой группы.

Заявки на участие в выставке необходимо подать до 19 февраля.
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