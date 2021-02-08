Международный союз электросвязи совместно с Министерством связи и информатизации Беларуси проведут с 16 по 18 марта 2021 г. в Минске Международный форум «Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в программе форума – широкий спектр тематических докладов белорусских и международных экспертов по направлениям: организационно-экономические аспекты развития умных устойчивых городов; технические аспекты развития умных устойчивых городов.

Целями мероприятия являются: ознакомление белорусских специалистов с новейшими мировыми достижениями и тенденциями в области умных устойчивых городов; рассмотрение предложений государств-членов МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов; определение области и порядка взаимодействия государственных и коммерческих структур в совместной реализации решений умного города.

Форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого взаимопонимания проблем умного города и путей их решения.

В форуме планируется участие руководства Министерства связи и информатизации Беларуси, Регионального отделения Международного союза электросвязи для стран СНГ, республиканских органов госуправления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города на форуме представят эксперты Международного союза электросвязи, Администраций и организаций связи государств-участников СНГ, а также специалисты белорусских организаций.