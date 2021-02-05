Генеральный директор холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» Александр Новиков обсудил с президентом АО «АгромашХолдинг KZ» Александром Лаврентьевым поставки в 2021 году машинокомплектов комбайнов в Казахстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках визита Александра Лаврентьева на «Гомсельмаш» обсуждались локализация производства техники, сервисное обслуживание, направления развития сотрудничества, а также выпуск новой для компании «АгромашХолдинг KZ» сельхозтехники. Речь идет о зерноуборочных комбайнах ESSIL КЗС-790, самоходных косилках CS100 и кормоуборочных комбайнах FS80.

«Гомсельмаш» и «Агромашхолдинг KZ» осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL. Помимо производства комбайнов, «Агромашхолдинг KZ» создал сервисно-сбытовую сеть, расположенную во всех зерносеющих регионах Казахстана.