|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАРТ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЮНКТАД ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ КАРТЕЛЯМ
14:48 05.02.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло участие в первом заседании рабочей группы ЮНКТАД по трансграничным картелям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках первого заседания были определены вопросы, подлежащие изучению: правоприменительная практика с акцентом на развивающиеся страны и страны, где опыт правоприменения в отношении картелей все еще ограничен; сбор информации о передовой практике в развитых стран с эффективными результатами борьбы с трансграничными картелями; изучение роли и вклада региональных экономических организаций и региональной политики в области конкуренции в борьбу с трансграничными картелями.
По итогам работы будет подготовлен доклад для рассмотрения в ходе девятнадцатой сессии межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.
Создание рабочей группы ЮНКТАД по трансграничным картелям утверждено резолюцией Восьмой Конференции ООН по конкуренции в октябре 2020 г. в Женеве. Целью является выявления передовых практик, содействия обмену информацией и проведению консультаций между антимонопольными органами государств-участников.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2021
Курсы в банках
на 05.02.2021
Конвертация в банках
на 05.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте