Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло участие в первом заседании рабочей группы ЮНКТАД по трансграничным картелям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках первого заседания были определены вопросы, подлежащие изучению: правоприменительная практика с акцентом на развивающиеся страны и страны, где опыт правоприменения в отношении картелей все еще ограничен; сбор информации о передовой практике в развитых стран с эффективными результатами борьбы с трансграничными картелями; изучение роли и вклада региональных экономических организаций и региональной политики в области конкуренции в борьбу с трансграничными картелями.

По итогам работы будет подготовлен доклад для рассмотрения в ходе девятнадцатой сессии межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.

Создание рабочей группы ЮНКТАД по трансграничным картелям утверждено резолюцией Восьмой Конференции ООН по конкуренции в октябре 2020 г. в Женеве. Целью является выявления передовых практик, содействия обмену информацией и проведению консультаций между антимонопольными органами государств-участников.