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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА
11:46 05.02.2021
Лукашенко 4 февраля подписал указ № 39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно указу, отменена минимальная сумма предоставления экспортных кредитов (сейчас не менее $200 тыс.).
Предусматривается возможность для ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при кредитовании экспорта белорусской продукции предоставлять в 2021-2022 годах экспортные кредиты резидентам Беларуси для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам; использовать в 2021-2022 годах такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.
Кроме того, предусматривается предоставление в 2021-2022 годах права белорусским банкам (по утверждаемому Советом министров перечню) выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам, также нерезидентам для оплаты реализуемых резидентами товаров, работ, услуг.
Предусматривается также предоставление права страховым организациям, собственный капитал которых составляет не менее Br25 млн., без привлечения средств бюджета для осуществления страховых выплат проводить страхование экспортных рисков.
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