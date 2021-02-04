МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОМСЕЛЬМАШ И МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

10:55 05.02.2021 ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и Министерство сельского хозяйства Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на поддержку и развитие сельского хозяйства в Тульской области. Благодаря достигнутым договоренностям для аграриев Тульской области приобретение сельхозтехники «Гомсельмаша» станет более комфортным.