ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ С КЫРГЫЗСТАНОМ


09:19 05.02.2021

Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном. Об этом заявил 4 февраля премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым в Алматы.

"Уверен, что предстоящее заседание межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволит расставить точки над некоторыми проектами", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По словам премьер-министра, несмотря на все сложности прошлого года, торгово-экономические отношения между странами развивались достаточно успешно. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в 2020 году вырос c $69 млн до $75 млн и составил 108,9% к 2019 году. Причем рост поставок отмечается с обеих сторон.

"У нас сложились очень хорошие, прочные связи между субъектами хозяйствования, между руководителями регионов. Торгово-экономическое сотрудничество выстраивается между Беларусью и Кыргызстаном очень прагматично и взаимовыгодно", - отметил Головченко.

С учетом того, что Кыргызстан - аграрная страна, особое внимание там уделяют сельхозмашиностроению. Беларусь готова развивать сотрудничество в этом направлении, в том числе по проекту сборочного производства белорусских тракторов в Кыргызстане.

В свою очередь Улукбек Марипов отметил тесное сотрудничество с Беларусью и выразил готовность в этом году провести заседание совместной межправкомиссии на территории Кыргызстана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2021
валюта курс
EUR 3.1639
USD 2.6364
RUB 3.4847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1639 -0.0125
USD 2.6364 -0.004
RUB 3.4847 +0.0153
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1450 3.1550
USD 2.6300 2.6350
RUB 3.4750 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1990
EUR/RUB 90.1500 90.7000
USD/RUB 75.3000 75.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте