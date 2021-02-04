Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном. Об этом заявил 4 февраля премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым в Алматы.

"Уверен, что предстоящее заседание межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволит расставить точки над некоторыми проектами", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По словам премьер-министра, несмотря на все сложности прошлого года, торгово-экономические отношения между странами развивались достаточно успешно. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в 2020 году вырос c $69 млн до $75 млн и составил 108,9% к 2019 году. Причем рост поставок отмечается с обеих сторон.

"У нас сложились очень хорошие, прочные связи между субъектами хозяйствования, между руководителями регионов. Торгово-экономическое сотрудничество выстраивается между Беларусью и Кыргызстаном очень прагматично и взаимовыгодно", - отметил Головченко.

С учетом того, что Кыргызстан - аграрная страна, особое внимание там уделяют сельхозмашиностроению. Беларусь готова развивать сотрудничество в этом направлении, в том числе по проекту сборочного производства белорусских тракторов в Кыргызстане.

В свою очередь Улукбек Марипов отметил тесное сотрудничество с Беларусью и выразил готовность в этом году провести заседание совместной межправкомиссии на территории Кыргызстана.