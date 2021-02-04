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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО СЕМЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
13:44 04.02.2021
Постановлением Совета министров № 65 от 2 февраля 2021 г. одобрены семь проектов международной технической помощи.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены следующие проекты:
«EU4Digital Подключение научных и образовательных сообществ (EaPConnect)»;
«Укрепление сотрудничества между ЕС и Республикой Беларусь в таможенной сфере»;
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Клецк»;
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Любань»;
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Фаниполь»;
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Береза»;
«Модернизация подготовки аспирантов в области естественных наук и совершенствование методик обучения».
Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта «EU4Digital: Подключение научных и образовательных сообществ (EaPConnect)» обеспечивает Национальная академия наук Беларуси, проекта «Укрепление сотрудничества между ЕС и Республикой Беларусь в таможенной сфере» – Государственный таможенный комитет.
Координацию и эффективный контроль по трем проектам рамочных программ по водному сектору Беларуси обеспечивает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и облисполкомы.
Реализацию проекта «Модернизация подготовки аспирантов в области естественных наук и совершенствование методик обучения» контролирует Министерство образования.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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