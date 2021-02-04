Постановлением Совета министров № 65 от 2 февраля 2021 г. одобрены семь проектов международной технической помощи.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены следующие проекты:

«EU4Digital Подключение научных и образовательных сообществ (EaPConnect)»;

«Укрепление сотрудничества между ЕС и Республикой Беларусь в таможенной сфере»;

«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Клецк»;

«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Любань»;

«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Фаниполь»;

«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – под проект сточных вод в городе Береза»;

«Модернизация подготовки аспирантов в области естественных наук и совершенствование методик обучения».

Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта «EU4Digital: Подключение научных и образовательных сообществ (EaPConnect)» обеспечивает Национальная академия наук Беларуси, проекта «Укрепление сотрудничества между ЕС и Республикой Беларусь в таможенной сфере» – Государственный таможенный комитет.

Координацию и эффективный контроль по трем проектам рамочных программ по водному сектору Беларуси обеспечивает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и облисполкомы.

Реализацию проекта «Модернизация подготовки аспирантов в области естественных наук и совершенствование методик обучения» контролирует Министерство образования.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.