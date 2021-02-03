Специалисты Беларуси и России обсуждают проект по совместному исследованию популяционного иммунитета к COVID-19. Такая информация прозвучала 3 февраля во время встречи министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича с делегацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) во главе с руководителем службы главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

По словам Анны Поповой, сейчас специалисты Беларуси и России обсуждают проведение совместных научных исследований.

«Первое - это изучение популяционного иммунитета в Беларуси. Такой проект в Российской Федерации проходит очень успешно, мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет к COVID-19», - отметила Анна Попова. По ее словам, данные о популяционном иммунитете позволяют прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию. Еще одна обсуждаемая инициатива - это работа по мониторингу изменчивости вируса на территории Беларуси. В России эта работа идет достаточно давно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, российская сторона передала Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона».

«В качестве жеста нашей большой дружбы я передала белорусским коллегам новую вакцину «Эпиваккорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья медработников, которые находятся в зоне риска. Кроме того, мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса», - рассказала Анна Попова.

В свою очередь Дмитрий Пиневич дал высокую оценку новой российской вакцине.

«Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве, и она поможет в комплексном противодействии коронавирусу. Это очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко», - отметил он.

По словам министра здравоохранения Беларуси, стороны также обсудили программы вакцинации в обеих странах. «Мы благодарны за все аспекты взаимодействия, в том числе за предоставление вакцины, локализацию производства вакцины и будущее взаимодействие по получению других вакцин из Российской Федерации», - заявил Дмитрий Пиневич.