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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 9-10 ФЕВРАЛЯ ПОСЕТЯТ БЕЛАЭС
11:41 04.02.2021
Эксперты ENSREG 9-10 февраля посетят Белорусскую АЭС (БелАЭС) в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 г. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, в состав группы войдут эксперты из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии, Чехии. Возглавит группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана
На БелАЭС эксперты ознакомятся с тем, как выстроена работа по выполнению мероприятий плана, посетят здание управления первого энергоблока, пункт управления противоаварийными действиями, пожарную часть, здание резервной дизельной электростанции, здание реактора второго энергоблока, полномасштабный тренажер учебно-тренировочного центра и другие объекты
Эксперты также проанализируют материалы, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов. Кроме того, частью их комплексной работы станет обобщение ответов на вопросы, которые, как ожидаются, будут адресованы представителям Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции
Программа визита формировалась с учетом запросов экспертов.
«Партнерская проверка включает несколько этапов. Февральский визит – один из них. Впереди – еще более важный и продолжительный визит экспертов на БелАЭС, который запланирован в мае-июне 2021 года при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. После этого, европейской экспертной группой будет подготовлен финальный отчет», - говорится в сообщении Минэнерго.
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