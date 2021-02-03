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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЯВЛЯТЬ В ПРОДУКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ БЕЛОРУССКИХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ
10:30 04.02.2021
Россельхознадзор продолжает выявлять в продукции отдельных белорусских птицеводческих предприятий несоответствия по показателям безопасности, в том числе остаточные количества лекарственных препаратов. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на переговорах с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным, которые состоялись 3 февраля в формате телеконференции.
В связи с этим глава Россельхознадзора обратился к вице-премьеру Беларуси с просьбой усилить лабораторный контроль животноводческих товаров, отправляемых в Россию, а также самостоятельно приостанавливать поставки с предприятий, нарушающих требования законодательства ЕАЭС, на период проведения расследования и принятия корректирующих мер.
Как сообщает Россельхознадзор, еще одной темой диалога стало отсутствие общих для стран ЕАЭС нормативов, регламентирующих выращивание и перемещение между странами ГМО-семян и растений, что приводит к их свободному обращению на территории союза и попаданию в Россию.
Стороны согласились в необходимости использования эквивалентных подходов к ГМО-семенам и важности тщательного контроля за семенной продукцией, перемещаемой между Белоруссией и Россией.
По данным ФГИС «Аргус-Фито», в Россию в 2020 году из общего объема импортируемых из других стран семян, 90% было ввезено через Беларусь.
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