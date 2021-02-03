Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике. Об этом заявили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, подводя итоги состоявшейся 3 февраля встречи.

"Наверное, рано говорить, что приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату. Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт белорусского правительства.

По его словам, это мероприятия "по согласованию дальнейшей промышленной политики и ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала России и Беларуси".

Роман Головченко считает, что Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации.

"В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать взаимодействие. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", - сказал Роман Головченко, добавивт, что укрепление и развитие сотрудничества с Россией является для Беларуси приоритетным направлением.

Вице-премьер России Юрий Борисов, в свою очередь, обратил внимание на важность запуска новых промышленных проектов с Беларусью.

"У нас есть возможность еще более глубоко интегрировать наши экономики и найти дополнительные точки роста промышленности. Считаю крайне важным способствовать запуску новых проектов, при этом уделять особое внимание созданию максимально благоприятных и комфортных условий для бизнеса наших стран", - сказал Юрий Борисов.

Юрий Борисов сообщил о договоренности двух стран перезагрузить взаимоотношения, касающиеся промышленной политики, на всех уровнях: между предприятиями, концернами, госорганами, с российской стороны - с Минпромторгом, "Росатомом", "Роскосмосом".

"Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России", - пояснил Юрий Борисов.

"Предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий и действий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Беларуси есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями", - добавил вице-премьер.