ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СОГЛАСОВАЛИ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ


09:12 04.02.2021

Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике. Об этом заявили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, подводя итоги состоявшейся 3 февраля встречи.

"Наверное, рано говорить, что приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату. Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт белорусского правительства.

По его словам, это мероприятия "по согласованию дальнейшей промышленной политики и ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала России и Беларуси".

Роман Головченко считает, что Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации.

"В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать взаимодействие. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", - сказал Роман Головченко, добавивт, что укрепление и развитие сотрудничества с Россией является для Беларуси приоритетным направлением.

Вице-премьер России Юрий Борисов, в свою очередь, обратил внимание на важность запуска новых промышленных проектов с Беларусью.

"У нас есть возможность еще более глубоко интегрировать наши экономики и найти дополнительные точки роста промышленности. Считаю крайне важным способствовать запуску новых проектов, при этом уделять особое внимание созданию максимально благоприятных и комфортных условий для бизнеса наших стран", - сказал Юрий Борисов.

Юрий Борисов сообщил о договоренности двух стран перезагрузить взаимоотношения, касающиеся промышленной политики, на всех уровнях: между предприятиями, концернами, госорганами, с российской стороны - с Минпромторгом, "Росатомом", "Роскосмосом".

"Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России", - пояснил Юрий Борисов.

"Предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий и действий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Беларуси есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями", - добавил вице-премьер.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2021
валюта курс
EUR 3.1764
USD 2.6404
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1764 +0.0002
USD 2.6404 +0.0111
RUB 3.4694 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1700 3.1700
USD 2.6340 2.6400
RUB 3.4600 3.4800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1980 1.2040
EUR/RUB 91.0000 91.6500
USD/RUB 75.7000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте