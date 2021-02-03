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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОШЛО В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
17:53 03.02.2021
3 февраля 2021 г. в формате видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества: в промышленной отрасли, включая производственную кооперацию, поставки пассажирской техники и продовольственной продукции; области строительства, в том числе реализации симметричных проектов строительства жилья – ”Белорусского квартала“ в Санкт-Петербурге“ и ”Санкт-Петербургского квартала“ в Минске; сферах науки и инноваций, здравоохранения и молодежной политики.
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