МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОШЛО В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

17:53 03.02.2021 3 февраля 2021 г. в формате видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга Российской Федерации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества: в промышленной отрасли, включая производственную кооперацию, поставки пассажирской техники и продовольственной продукции; области строительства, в том числе реализации симметричных проектов строительства жилья – ”Белорусского квартала“ в Санкт-Петербурге“ и ”Санкт-Петербургского квартала“ в Минске; сферах науки и инноваций, здравоохранения и молодежной политики.