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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД И РЖД ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:12 03.02.2021

Белорусская и Российские железные дороги подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов, передаче вагонов, контейнеров и грузов, использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями. Подписи под документом поставили начальник БЖД Владимир Морозов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в ходе онлайн-встречи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, необходимость заключения соглашения обусловлена совершенствованием международного законодательства в сфере железнодорожных перевозок, особенностями его применения при организации перевозок между передаточными станциями железных дорог Беларуси и Российской Федерации, а также дальнейшей цифровизацией перевозочного процесса.

Во время встречи Владимир Морозов обратил внимание на необходимость дальнейшей активизации работы в части расширения контейнерных маршрутов, перехода на полностью безбумажный юридически значимый документооборот и создание образцового «цифрового транспортного коридора».

В части международного пассажирского сообщения он проинформировал о готовности Белорусской железной дороги к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Беларусью и Российской Федерацией.

В ходе встречи также было отмечено и о готовности к запуску нового партнерского проекта Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД» по организации дневного скоростного сообщения между Минском и Москвой.
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