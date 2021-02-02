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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЯТ СОЦЖИЛЬЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 66 ТЫС. КВ. М


12:19 03.02.2021

Китай согласился по просьбе белорусского правительства оказать технико-экономическую помощь в реализации проекта «Строительство социального жилья (третий этап)». Об этом говорится в постановлении Совмина № 63 от 1 февраля 2021 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, Беларусь и Китай заключили международное соглашение путем обмена письмами.

Проект предусматривает строительство 1166 квартир социального жилья в 20 домах в шести областях Беларуси. Общая площадь застройки составляет примерно 66 тысяч кв. метров. При этом расходы по строительству в рамках проекта не должны превысить 222 млн китайских юаней (примерно $33,3 млн).

С белорусской стороны соглашение подпишет Министерство экономики.

Напомним, первый этап технико-экономической помощи Китая предусматривал строительство соцжилья в 16 домах, второй - в 22 домах.
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