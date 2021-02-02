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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕСНОЙ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 6-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
10:34 03.02.2021
Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица и заместитель министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммад Тарик обсудили ход подготовки к шестому заседанию совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, мероприятие планируется провести в Минске весной этого года.
На состоявшейся 2 февраля встрече также приоритетное внимание было уделено теме активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая проведение очередного раунда межмидовских консультаций.
Достигнуто понимание о необходимости восстановления прежней динамики двустороннего сотрудничества после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
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