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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ МАГАТЭ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
09:05 03.02.2021
Правительство утвердило Национальный план мероприятий по выполнению рекомендаций и предложений миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси (ИНИР 3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, план сформирован в соответствии с рекомендованной МАГАТЭ методологией, с учетом предложений белорусских организаций, вовлеченных в реализацию ядерной энергетической программы.
Миссия МАГАТЭ прошла в Беларуси с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По ее итогам группа экспертов агентства представила отчет, содержащий рекомендации и предложения по дальнейшему развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики. Они направлены на укрепление законодательной базы в сфере ядерной энергетики, совершенствование интегрированной системы управления эксплуатирующей организации и регулирующего органа, разработку концепции обеспечения технического обслуживания Белорусской АЭС и др.
Работа над реализацией полученных рекомендаций началась в Беларуси до получения официального отчета МАГАТЭ по итогам миссии. Часть из них уже выполнена.
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