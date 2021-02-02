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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 17,1%
15:07 02.02.2021
В январе-декабре 2020 г. объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил $280,1 млн, что на 17,1% больше к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, экспорт белорусских товаров в Узбекистан вырос на 26,0% до $237,5 млн, импорт – сократился на 16% до $42,6 млн.
Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере $194,9 млн.
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