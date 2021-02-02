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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ИНДОНЕЗИЯ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ


12:33 02.02.2021

Меморандум о сотрудничестве и взаимной поддержке в развитии торгово-экономических отношений подпишут 3 февраля Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и объединение Indonesia Trade, Tourism and Investment Club (ITTIC) в рамках 4-й белорусско-индонезийской видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, мероприятие состоится при поддержке посольства Беларуси в Индонезии и будет посвящено вопросам развития сотрудничества между странами в области машиностроения.

«Индонезия является очень важным партнером Беларуси в регионе Южной Азии. Демонстрируя устойчивые темпы экономического развития, эта страна входит в топ-20 крупнейших экономик мира. Кроме того, Индонезия занимает одну из ведущих позиций по объему внутреннего рынка с населением более 200 млн человек. Это страна с развитой индустрией, и у нас уже есть опыт поставок «белазов» и другой техники на этот рынок. И наша задача – расширять свое экономическое присутствие в данном регионе, - пояснил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

Кроме того, по его словам, в Индонезии находится штаб-квартира АСЕАН, которая объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии.

«Данное соглашение откроет для нас возможность на правовой основе активизировать контракты, обмениваться информацией по двусторонним экспортно-импортным поставкам и углублять сотрудничество между нашими странами», - считает он.

В рамках видеоконференции состоятся презентации белорусских машиностроительных компаний и их представительств в Юго-Восточной Азии, таких как ОАО «АМКОДОР», BELAZIA PTE.LTD (представительство ОАО «БЕЛАЗ»), ООО СП «МАЗ Азия» (представительство ОАО «МАЗ») и Beltyre Asia Pte. Ltd. ОАО (представительство «Белшина»).
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